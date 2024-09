Completati i lavori nelle cucine. Riparte la mensa per le scuole

"Durante la chiusura estiva delle scuole, l’amministrazione comunale in accordo con l’azienda che gestisce il servizio delle mense scolastiche, la ditta Gemos, ha provveduto a eseguire una serie di lavori per migliorare la funzionalità dei locali ma anche le cucine". L’assessore alle politiche sociali e all’istruzione di Tolentino Elena Lucaroni fa il punto sulle migliorie fatte nel corso delle vacanze.

Da ieri mattina è ripreso il servizio mensa per gli alunni. Nello specifico, è stata realizzata una mensa alla nuova sede della secondaria di primo grado Alighieri, nella sede degli ex licei. Sono stati rifatti tutti i pavimenti della mensa della scuola King e sono stati sostituiti alcuni elettrodomestici a servizio della cucina. All’asilo Green sono stati sostituiti i tavoli e le sedie utilizzate ogni giorno per consumare i pasti dai piccoli alunni del nido. L’assistenza a mensa per gli alunni che escono alle 13.10 è garantita dal personale dell’Associazione carabinieri in congedo.

Il consigliere delegato Fabio Montemarani ha ribadito l’importanza del "coordinamento con il Comitato mensa, che continuerà a lavorare in piena sinergia per il monitoraggio e la vigilanza del servizio". Già nei prossimi giorni riprenderanno le attività di verifica e controllo da parte del comitato.

"Siamo grati alla ditta Gemos che, così come concordato, ha provveduto durante il periodo estivo alle migliorie degli arredi insieme ad alcuni lavori effettuati dai nostri uffici comunali. Auguro a tutto il personale un buon lavoro, ringraziandolo per la professionalità che dimostra in ogni occasione. Tutto ciò insieme alla competenza che il passaggio a una ditta di ristorazione ha permesso. Le nostre mense continueranno a mantenere un alto standard di efficienza".

Infine il Comune invita le famiglie degli utenti a controllare la propria app, "per verificare lo stato dei pagamenti dei buoni mensa e, se necessario, a regolarizzare quanto prima la propria posizione".

Dal gennaio 2024 la ditta Gemos ha iniziato a occuparsi della preparazione e della distribuzione dei pasti nelle scuole di Tolentino.

