Con il Fossombrone servirà un’impresa

Nemmeno due rondini fanno primavera e dunque la Recanatese, nel suo doveroso percorso di risalire la china, è chiamata a un altro exploit, stavolta dal coefficiente di difficoltà notevolmente più alto rispetto ai precedenti. Al Tubaldi, infatti, oggi alle 18, arriva una delle leader del girone, il Fossombrone, che è tutto meno che una sorpresa. Notevolissimo il cammino in trasferta dei metaurensi che hanno sbancato Chieti e Civitanova, e ottenuto un pareggio pesante a Sora. Sono attualmente imbattuti, giocano a memoria, palesano uno stato di forma a dir poco eccellente e insieme alla Samb vantano la difesa meno battuta del campionato con appena 4 gol subiti. Come si può o si deve affrontare siffatto avversario, non tralasciando l’assenza di Sbaffo con tutto quello che ne consegue? Crediamo che molto di questa sfida si giocherà sul ritmo e sull’intensità. Se i giallorossi subiranno il gioco degli ospiti sarà durissima e allora, forse, i duelli decisivi saranno a centrocampo dove Raparo ed Alfieri avranno il difficile compito di contenere i vari Riccardo Pandolfi, Urso e Fraternali. Questa è la condizione necessaria ma non sufficiente perché poi in difesa con un marpione come Casolla (che lo scorso anno disputava la Conference League con i sammarinesi de "La Fiorita") non sono ammessi errori e anche i giovani Torri e Satalino e lo sgusciante Kyeremateng non sono da sottovalutare. Di tutto questo i leopardiani sono consapevoli e dunque occorrerà dare anche qualcosa in più rispetto alle buone prove offerte contro il Notaresco e l’Avezzano. Mister Filippi non dovrebbe variare di molto l’undici iniziale schierato sabato scorso: dunque confermati i tre difensori, Mordini e Daniel Ferrante saranno chiamati a spingere sulle fasce ed in prima linea D’Angelo affiancherà il baby Nicola Pepa che, giocando, sembra migliorare a vista d’occhio e sta trovando confidenza con il gol. L’ultimo precedente tra le due formazioni risale alla Serie D 2010-11, e la Recanatese si impose sui biancoazzurri guidati da Francesco Baldarelli con una rete in apertura di Pericolo su assist di Ristè. Le vicende dei due club poi hanno avuto storie molto diverse seppur ci sono molteplici assonanze, in primis la programmazione, una sorta di "mantra" che accomuna le contendenti odierne che spesso sono costrette ad affrontare piazze ben più blasonate. Probabile formazione: Del Bello, Edoardo Ferrante, Bellusci, Marchegiani; Daniel Ferrante, Canonici, Raparo, Alfieri, Mordini; D’Angelo, Pepa.