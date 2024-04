"Con noi nessuna scelta contro i cittadini"

Numerosa partecipazione, ieri mattina, alla presentazione della lista del PD per le elezioni comunali di Potenza Picena. In piazza Douhet, davanti all’ex scuola elementare, il segretario del circolo, Stefano Dall’Aglio (nella foto), ha introdotto la manifestazione sottolineando il carattere simbolico del luogo scelto. "La decisione di abbattere un edificio di migliaia di metri cubi nel cuore del paese - ha detto -, barattandolo con un modesto parcheggio da 50 posti auto e un minuscolo edificio di 300mq calpestabili dall’utilità assai dubbia, rappresenta l’incapacità di intercettare e soddisfare le reali esigenze della città". Dall’Aglio ha poi ripercorso le fasi che in un anno e mezzo hanno portato alla creazione di un progetto e di una coalizione animata dalla volontà comune di mettere al centro di tutto il cittadino. A seguire sono intervenuti gli esponenti delle altre due ’gambe’ della coalizione, Primo Galassi per SentireComune (lista interamente civica guidata da Alessandra Perticarà) e Richard Dernowski per Comunità Ecologia e Progresso, lista civico-politica che al suo interno vede la partecipazione di esponenti di Europa Verde e Movimento 5 Stelle. È poi arrivato il momento atteso delle auto-presentazioni dei candidati. Sono “sfilati” nell’ordine: Chiara Ridolfi, Fausto Cavalieri, Valentina Campugiani, Simona Galiè, Tommaso Gaballo, Ilenia Principi, Luca Belardinelli, Gioia Giannini, Matteo Zuccaccia, Paola Pierantoni, Paolo Renzi, Enrico Garofalo e Stefano Dell’Aglio. Ha concluso la mattinata il candidato sindaco Mario Morgoni, che ha sottolineato "la qualità della squadra, portatrice di competenze negli ambiti più diversi".