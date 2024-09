Con "Porte aperte". Unicam incontra i suoi futuri iscritti

Prosegue fino al 6 settembre "Porte aperte in Unicam", promossa dal servizio Orientamento per gli studenti che devono scegliere il percorso universitario. L’iniziativa è in programma nelle sedi di Camerino, Matelica, Ascoli e San Benedetto. Consultando il calendario su orientamento.unicam.it, è possibile prenotare un appuntamento per parlare con i docenti e visitare aule e laboratori, avere informazioni sui corsi di architettura e design, bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, scienze e tecnologie, oltre al percorso della Scuola di studi superiori Carlo Urbani. Si potranno poi acquisire informazioni su agevolazioni e borse di studio, servizi, alloggi, attività extracurriculari. "Vigliamo illustrare al meglio l’offerta del nostro ateneo – afferma il rettore Graziano Leoni (nella foto) –, da 21 anni in vetta alle classifiche Censis".