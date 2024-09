Concerti, dj e performance lungo i viali Valentini

Tre dj di grido e una protagonista di numeri all’insegna di animazioni da non perdere al "Cingoli music festival", l’attraente manifestazione programmata per la terza edizione dal Comune, in collaborazione con lo chalet "Arena delle luci", dalle 19 di domani ai viali Valentini.

Sul palcoscenico allestito nella metà della passeggiata completamente aperta al pubblico, si esibiranno Oyadi, Gigi l’Altro, Ginevra e Francesca Cavallotti, con Aidem e Mattia Lancioni dj del territorio. Oyadi è la talentuosa bresciana Stefania Piangatelli, Gigi d’Altri è il Luigi Verutti, milanese, dj e producer dal 1994, in attività nei migliori club nazionali, Ginevra è nota per le sue interpretazioni. Quindi, con i dj, si esibirà Francesca Cavallotti (nella foto) milanese, spettacolare animatrice, ballerina performer: tra le molteplici attrazioni che propone, spiccano il fuoco show e l’elegante giocoleria.

Gianfilippo Centanni