"Concerto di Natale", la corale Santa Cecilia tra archi, flauti e voci

Domani si rinnoverà per la 15ª volta il tradizionale "Concerto di Natale" organizzato dalla corale Santa Cecilia di Montecosaro. Alle 21.15, nella chiesa collegiata di San Lorenzo, la formazione musicale diretta da Giorgio Quattrini proporrà un coinvolgente e suggestivo programma. Sarà supportata dal quartetto d’archi Eudora, da Mariarosaria Capozucca al flauto, da Maria Letizia Quattrini al cajon e dalle voci soliste di Anna Sabbatini e Daniele Mazzoccolo. Interverrà alla serata il coro Vocincanto dell’Istituto comprensivo Solari di Loreto, diretto da Tiziana Antrilli. Per la comunità montecosarese, come sempre, sarà una piacevole occasione per ascoltare appassionanti melodie e per scambiare gli auguri natalizi, approfittando di un concerto che negli anni ha saputo anche attrarre l’attenzione di molti spettatori provenienti da Civitanova e dai centri vicini.