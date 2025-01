Concorso fotografico sulle donne

Lunedì alle 18.15 il Consiglio delle donne discuterà del concorso fotografico "Essere donna". Obiettivo dell’iniziativa voluta da Lorella Benedetti, che comprende anche una mostra, è quello di portare alla luce l’essenza della donna, la sua forza e la sua fragilità, i suoi sogni, la sua bellezza interiore ed esteriore, l’amore che trasmette e il coraggio nell’affrontare le difficoltà. Le fotografie per partecipare al concorso, aperto a uomini e donne, possono essere a colori o in bianco e nero, con formato minimo 30 x 40 e devono essere inedite. Ogni partecipante potrà presentare massimo tre scatti fotografici ed ognuno dovrà essere accompagnato da una didascalia o un titolo. Le fotografie dovranno essere spedite, o consegnate a mano, all’indirizzo Comune di Macerata, all’Ufficio segreteria consiglio delle donne a palazzo Conventati a partire dal 17 febbraio fino al 3 marzo. Una commissione di esperti selezionerà le fotografie vincitrici. Sulla base del materiale ricevuto saranno organizzate, in occasione dell’8 marzo, giornata della donna, la mostra fotografica e la premiazione. Alla mostra, che verrà allestita all’interno dei locali dell’Infopoint del Sistema museo in piazza della Libertà, saranno esposte tutte le fotografie pervenute. I primi tre classificati saranno premiati con beni o servizi omaggio di aziende maceratesi.