Coni Macerata celebra atleti marchigiani con premi sportivi e riconoscimenti

Si chiude un quadriennio che, pur tra molte difficoltà come quelle dovute al Covid, ma anche al caro energia e alla riforma del mondo dello sport, ci ha dato tante soddisfazioni in moltissime discipline. Il territorio maceratese ha accolto tante manifestazioni. C’è sinergia tra società sportive ed amministrazioni locali, continueremo a tenere alto il livello sportivo della provincia". Parole di Fabio Romagnoli, delegato del Coni di Macerata, che si è espresso così alla festa del Coni alla Filarmonica ieri pomeriggio.

Atleti di tantissime discipline hanno ricevuto diplomi al merito sportivo, stelle d’oro, d’argento e di bronzo, oltre che diversi premi al valore atletico. La crème de la crème dello sport provinciale si è così riunita in una serata per celebrare i suoi atleti e le sue società.

I diplomi al merito sportivo sono andati a Filippo Maria Conti, Thomas Crucianelli, Chiara Lucozzi, l’associazione Macerata scherma, Sante Pacioni, la palestra Sirius, la Pallavolo Macerata, Anna Piergentili, Sofia Pistolesi, Michele Rocci, Beatrice Stagnaro, Luka Stankovic, Alessandro Zallocco, Arianna Zanconi, la bocciofila Morrovalle (nella foto in alto), la Dojo Kenshiro Abbe, la ginnastica Virtus Pasqualetti e il Comune di Civitanova Marche.

La stella d’oro al merito è andata a alla Grottini team Recanati, quelle d’argento alla Karate Kai Shotokan e alla Bocciofila maceratese; quelle di bronzo a Giulio Cervelli, Giorgio Giorgi, Alessandro Nigi, Andrea Pallotto, Katia Senesi, Livio Seri, Fabio Ubaldi, Luigi Vasari, alla compagnia arcieri di civitanova, la Massimo Cesari - plasgomma Esaatoglia, e all’associazione cronometristi Macerata; la palma d’argento al merito tecnico al karateka Franco Giuseppe De Luca e quelle di bronzo a Pierpaolo Censi e Giuseppe Petrelli; la medaglia d’oro al valore atletico a Mirko Savoretti, quella d’argento a Lorenzo Baldassarri e quelle di bronzo a Michele Antonelli, Boris Cassarino, Elena Ciccarelli, Andrea Cingolani, Arianna Ciurlanti, Daniele Ferretti, Daniele Fiorini, Stefano Palazzesi, Simone Rinaldi, Chiara Sarnari, Alessandro Sbaffo, Luca Senigagliesi, Luca Sopranzetti e Giordano Spalletti.

È stato poi premiato col pennino d’oro il giornalista Mauro Giustozzi, che da quarant’anni racconta le realtà sportive marchigiane. Il premio Coni Terzo Censi è andato al ciclista Giulio Pellizzari, mentre quello per gli arbitri a Lidio Palumbo.

"Lo sport marchigiano chiude questo quadriennio in ottima salute, con la rappresentativa delle Marche che ha avuto, alle olimpiadi di Parigi, la più nutrita delegazione di sempre, con 21 persone tra atleti e staff, con Gianmarco Tamberi come portabandiera", ha ricordato Fabio Luna, aggiungendo che "le Marche hanno una media nazionale di società sportive, in rapporto agli abitanti, elevatissima. Ringrazio tutti per aver contribuito a questi risultati per i quali oggi più che mai possiamo con orgoglio festeggiare".