Controlli allo stadio, si punta a riaprire il 17

Effettuato il sopralluogo al Polisportivo, il primo verdetto è che i lavori di ripristino della tettoia della tribuna potrebbero durare non più di due settimane.

"Da quanto abbiamo potuto sapere, dovrebbe essere sistemata e il settore riaperto in tempo per la partita interna con il Chieti". Dunque il 17 novembre, se saranno queste le tempistiche per superare un problema che si è presentato il 21 ottobre, quando dal soffitto della tribuna centrale si sono staccati pezzi di intonaco, crollati sulle poltroncine.

E non mancano le critiche sulla gestione dell’emergenza da parte del Comune. "Sono passate quasi due settimane dal crollo dell’intonaco e anche la partita di oggi si svolgerà senza pubblico ospite" osserva Giulio Silenzi del Pd. "Sarebbe stato necessario – dice – intervenire tempestivamente per valutare il danno e stimare il tempo necessario a mettere in sicurezza la struttura e riaprirla, invece sono trascorsi dieci giorni senza azioni concrete".

Svela anche che "solo mercoledì due operai di una ditta incaricata hanno iniziato a esaminare la copertura della tribuna, lavorando due giorni, mercoledì e giovedì. Poi niente e le operazioni riprenderanno lunedì per valutare gli interventi necessari e quanto tempo servirà per restituire la tribuna in sicurezza". Per il Dem "due operai sono insufficienti per accelerare i tempi di verifica e intervento. Ancora una volta, il Comune non dimostra l’efficienza necessaria in situazioni straordinarie che richiederebbero interventi rapidi, come se la situazione non rappresentasse una priorità. Si spera che la prossima settimana vengano definiti i tempi di intervento necessari per riaprire la tribuna, considerando l’importanza delle prossime gare. Inoltre, è urgente un impegno ufficiale per la ristrutturazione dello stadio utilizzando i fondi già disponibili e non destinandoli a progetti di minore importanza".

Lorena Cellini