Controlli interforze. Denunciati due giovani e multa a un locale

Notte di controlli per le forze dell’ordine: denunciati un ragazzo, che girava con un coltello a serramanico, e una 23enne.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno effettuato servizi straordinari in tutto il centro di Civitanova e in particolare in via Duca degli Abruzzi, il lungomare Piermanni, la statale, corso Vittorio Emanuele, via Mazzini e alla stazione. Addosso un extracomunitario di 26 anni, regolare in Italia, grazie al cane antidroga sono stati trovati circa due grammi di hashish, per i quali è stato segnalato alla prefettura. In seguito a un controllo più approfondito è stato anche trovato un coltello a serramanico di circa 20 centimetri,messo sotto sequestro. Lo straniero è stato quindi denunciato per il reato di porto di armi.

Le pattuglie hanno sorvegliato le più importanti strade di accesso alla città. Durante i controlli a un’auto, un ragazza è sembrata particolarmente agitata. È stato quindi fatto avvicinare il cane antidroga, che ha segnalato lo stupefacente addosso alla 23enne. Lei è scesa dalla vettura e ha cercato di disfarsi di un involucro con circa due grammi di hashish, lanciandolo nei pressi di un’abitazione. L’involucro è stato recuperato e sequestrato. Anche la giovane è stata segnalata alla prefettura. La divisione amministrativa ha poi controllato alcuni locali. In uno di questi è stata riscontrata la violazione della normativa antifumo, così sono stati sanzionati un avventore e il proprietario.

Nel corso della notte sono state identificate 50 persone e controllo 20 auto.

c. m.