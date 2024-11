Controlli sull’amianto, spettacoli e case popolari in consiglio

Case popolari di via Proietti, manifestazioni, controlli sull’amianto e area ex campi da tennis al centro delle interrogazioni presentate dalle minoranze al consiglio comunale di oggi, a Tolentino. Fratelli d’Italia, con il capogruppo Francesco Colosi, interrogherà la giunta su modi e tempi per la ricostruzione degli alloggi di via Proietti, inagibili dal terremoto e ancora in fase di stallo. Questo punto era stato presentato nella precedente seduta, ma era stato rinviato essendo scaduta l’ora a disposizione per le interrogazioni. Stessa cosa per la collega Silvia Luconi, che tornerà a chiedere quali sono gli eventi a cui il Comune, da inizio anno, ha concesso un contributo. E domanda se lo spettacolo con Mogol (21mila euro) "non sia da ritenersi troppo costoso confrontandolo con altri eventi del passato criticati dall’amministrazione" che avevano un costo sì maggiore, ma richiamavano anche molto più pubblico.

Il consigliere Pd Luca Cesini vuole sapere invece se l’amministrazione si è attivata nel chiedere al servizio Ast di effettuare controlli sulla ricostruzione e nel far verificare lo stato di manutenzione degli edifici, sia di proprietà comunale che privati, nei quali è stata accertata la presenza di amianto. Il consigliere di Tolentino Città Aperta (Civico22) Massimo D’Este cercherà di fare chiarezza sull’area ex campi da tennis, venduta alla Progetto Immobiliare 2.0 (poi trasformata in A.S. Real Estate): "Come mai non è stato stipulato ancora il passaggio di proprietà che nel dicembre 2023 veniva chiesto dalla società acquirente? È giunta un’istanza di variazione urbanistica per ridurre a esclusivo uso commerciale l’area? Chi (e con quali risorse) ha provveduto alla pulizia della zona per fare, pur momentaneamente, fronte al degrado? E perché interventi di questo tipo non sono eseguiti su tutto il tessuto urbano?" Il coordinamento dei consigli di quartiere e contrada presenterà una mozione impegnando il sindaco Sclavi e la giunta a valutare le criticità emerse dai quartieri affinché siano inserite nel prossimo bilancio preventivo.

Lucia Gentili