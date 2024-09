Cordoglio per la morte di Aldo Bartolucci

A Cingoli si celebra oggi alle 15.30 a Sant’Esuperanzio il funerale di Aldo Bartolucci (foto), morto l’altra sera a 83 anni. Lo piangono la figlia Moira, il genero Francesco, i nipoti, il fratello e i parenti. Per le sue doti caratteriali e l’impegno nel lavoro Bartolucci era molto conosciuto e apprezzato. È stato a lungo un esperto amministratore nel settore dell’agricoltura, facendosi stimare per perizia e serietà. Ha pure collaborato per varie iniziative locali, sempre pronto alla battuta e infaticabile.

g. cen.