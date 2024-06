Corridonia omaggia il talento di Molini

Approvato all’unanimità il nome di Pietro Molini, a cui il consiglio comunale ha conferito la tradizionale civica benemerenza "Santi Pietro e Paolo 2024", destinata a quelle figure che hanno dato lustro a città e comunità. Molini, nella sua sconfinata cultura e memoria storica, molto conosciuto inoltre fuori Corridonia, oggi è componeNte della Schola Cantorum Sancta Caecilia, dove è stato per trent’anni presidente, in più ha ricoperto diversi incarichi nell’associazione nazionale "Bande italiane musicaliaAutonome", socio dell’associazione "Amici di Verdi" di Busseto e Cavaliere al merito della Repubblica italiana da donatore Avis. "Un grande scopritore della storia della nostra comunità – ha affermato il sindaco Giuliana Giampaoli leggendo le motivazioni –, in particolare di personaggi illustri come il capitano Eugenio Niccolai e Filippo Corridoni, entrambi medaglie d’oro al valore militare, e autore di diverse pubblicazioni che li riguardano. Anche grazie a lui sono stati raccolti materiali presenti presso il Museo casa natale Filippo Corridoni e tuttora collabora con l’amministrazione, associazioni e istituti scolastici".

Durante il consiglio comunale è stato poi dato il via libera a due importanti passi verso la ricostruzione delle nuove scuole. È stata infatti ratificata l’acquisizione di un terreno sito in via Fonte Lepre, frutto di una donazione. "Parliamo dell’Ipsia – ha spiegato Giampaoli –. È un’area donata dalla famiglia Ciccioli, un gesto nobile, che mette disposizione della comunità un sito dove ragioneremo sulla progettazione". Inoltre, è stata approvata l’adozione della variante parziale al piano di classificazione acustica dell’area scelta per la nuova scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto Manzoni-Lanzi, ubicata in via Grazie. Si è parlato anche dell’aumento sulle tariffe dell’asilo nido a seguito della mozione presentata da tutti i gruppi di minoranza. Una possibilità espressa dall’assessore ai servizi sociali Nelia Calvigioni è stata quella di istituire dei voucher, a sostegno degli utenti che usufruiscono del servizio nido d’infanzia comunale e privati.