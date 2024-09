Corsi di musica con la banda Gigli

La banda musicale Gigli di Recanati, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza anche quest’anno il corso gratuito di orientamento musicale a indirizzo bandistico. Le iscrizioni sono aperte a tutti e le lezioni si terranno nella sede della ex ludoteca in via Battisti, dove si studieranno teoria - solfeggio e i vari strumenti che compongono la banda (flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, eufonio, bassotuba e percussione). Lo scopo dell’iniziativa è di avvicinare sempre più persone – soprattutto ragazzi – al mondo della musica e a quello bandistico in particolare, e ad aiutare i nuovi allievi ad accrescere le proprie capacità musicali. Il corso avrà inizio il 9 ottobre alle 16. Maggiori informazioni si possono avere contattando il maestro Stefano Crucianelli, direttore della Banda musicale, al 333-1627590 o il capobanda Marcello Lorenzetti al 333-9014721.