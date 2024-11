Corsi di primo soccorso a scuola: "Utili per affrontare le emergenze"

Il Rotaract Club La Marca ha recentemente dimostrato il proprio impegno per la sicurezza e la salute dei più giovani con una donazione alla scuola di Sant’Agostino. I fondi saranno utilizzati per finanziare corsi di formazione di primo soccorso per oltre dieci operatori scolastici e per garantire la manutenzione dei Dae (Defibrillatori automatici esterni) presenti in tutto il plesso scolastico. Francesco Frattaruolo, socio del Rotaract Club, ha sottolineato come questa iniziativa sia stata fortemente voluta da tutto il gruppo Rotaract. "Teniamo alla salute dei bambini – ha detto Frattaruolo – ed è fondamentale che insegnanti e operatori scolastici siano adeguatamente formati, perché non si sa mai cosa può accadere. È giusto che ci sia una preparazione adeguata per prevenire e affrontare eventuali emergenze". Il presidente Dario Francesco Pinna ha concluso: "Grazie alla formazione il personale scolastico sarà preparato a intervenire prontamente in situazioni di emergenza e la manutenzione dei Dae garantirà la loro efficienza continua. Vogliamo creare un ambiente scolastico più sicuro per ogni studente e membro del personale, riteniamo che sia un diritto di tutti. È un orgoglio per noi del Rotaract Club La Marca offrire questo sostegno alla comunità civitanovese". La dirigente Gloria Gradassi ha ringraziato il Rotaract a nome di tutta la comunità scolastica per il gesto di solidarietà e per la sensibilità dimostrata su un tema importante. "È davvero apprezzabile che questo gesto provenga da un gruppo di giovani – ha detto la dirigente – a testimonianza dell’attenzione a questioni sostanziali come il benessere e la prevenzione".