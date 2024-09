Creme e rossetti senza indicazioni nella profumeria

Maschere per il viso, rossetti e lucidalabbra in vendita in una nota profumeria del centro commerciale senza le indicazioni relative agli ingredienti usati e alle precauzioni d’uso, maxi sequestro di cosmetici da parte delle Fiamme Gialle.

I finanzieri della Compagnia di Civitanova, diretti dal capitano Francesco Magliocco, nel corso di una operazione volta a controllare il commercio di prodotti non sicuri per la salute, in particolare nel settore della profumeria e dei cosmetici, hanno effettuato un controllo in una profumeria.

Nel corso delle verifiche delle Fiamme gialle, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 1.660 articoli destinati alla vendita, tra cui maschere per la cura del viso, rossetti e lucidalabbra, che sono risultati privi delle istruzioni previste dalla specifica normativa sulla sicurezza dei prodotti destinati al consumo, oltre che carenti delle indicazioni riguardanti sia i materiali utilizzati sia le precauzioni d’uso.

Si tratta di informazioni importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, specialmente nel caso di articoli che finiscono a contatto diretto con la persona, come i cosmetici appunto. Per tali irregolarità, al termine degli accertamenti, i titolari dell’esercizio commerciale finito nel mirino dei controlli delle Fiamme Gialle sono stati puniti, sotto il profilo amministrativo, da una sanzione pecuniaria che ora sarà quantificata, ma che può oscillare da 500 fino a 5mila euro.

In passato, altri prodotti cosmetici erano finiti sotto sequestro, sempre grazie ai controlli della Guardia di finanza nel territorio provinciale, per la presenza di una sostanza che non può più essere utilizzata. In questo caso invece l’irregolarità ha riguardato la mancanza delle indicazioni necessarie per l’uso.

L’attività di controllo svolta nel negozio civitanovese si inserisce nella più ampia azione condotta dalla Guardia di finanza per tutelare la salute dei consumatori: contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo.

Controlli come quelli messi in atto l’altro giorno proseguiranno ancora, all’interno delle diverse iniziative messe in atto da finanzieri nel territorio.

Chiara Marinelli