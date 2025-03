"Criptovalute e blockchain". Comandini sale in cattedra

Da martedì prossimo Gian Luca Comandini salirà in cattedra all’Università di Macerata. Il fondatore della società di consulenza e sviluppo Acta Fintech, oggi uno dei principali divulgatori di tecnologia, terrà otto seminari al dipartimento di Economia e diritto. Comandini (foto) è stato uno dei primi dodici anni fa, ad investire in Blockchain, una sorta di registro digitale che opera attraverso un meccanismo di condivisione delle informazioni. Nel campo della finanza, ad esempio, offre un sistema sicuro e trasparente per registrare le transazioni attraverso le criptovalute come Bitcoin, Ethereum ed altre. "La criptovaluta – spiega la direttrice del dipartimento Elena Cedrola – è una tecnologia dalle grandi potenzialità che può fare la differenza anche per le nostre imprese. Vista l’importanza dell’argomento, la crescente domanda di competenze e conoscenze in questo campo, abbiamo deciso di aprire il ciclo di seminari a tutte le persone interessate anche al di fuori del nostro ateneo". Info: https://dedcomunica.unimc.it/dettaglio_incontro.php?id=136.