Cura del verde, imprese al lavoro. Interventi dai parchi al lungomare

Due imprese si stanno dividendo il territorio di Civitanova per curare il verde, sistemare le aiuole e potare delle piante. Con particolare attenzione ai parchi pubblici, alle zone più frequentate, come il lungomare nord e quello sud, e nelle vicinanze delle scuole. È quanto ha reso noto l’assessore all’ambiente, al decoro urbano e alla sicurezza Giuseppe Cognigni. "Da circa due settimane stanno lavorando due imprese che hanno vinto la gara di appalto per la pulizia dei parchi pubblici che, viste le temperature ancora miti, continuano ad essere frequentate da famiglie e da mamme con i bambini, delle aiuole, delle aree verdi sugli spartitraffico e vicino alle scuole – ha spiegato Cognigni –. Le imprese hanno un contratto biennale. Una si occupa della zona del centro, del lungomare nord e sud, di via Aldo Moro e zona sud, dei quartiere di San Gabriele e di Fontespina, compresa la zona di Quattro Marine. L’altra, invece, della restante parte di Civitanova, tra cui i quartieri di San Marone e di Santa Maria Apparente. Anche in questo periodo le aree verdi sono frequentate ed è necessario tenere alta l’attenzione sull’ordine e sulla pulizia. Come assessorato, stiamo lavorando molto sul verde, con le risorse che abbiamo a disposizione. Le imprese hanno calendarizzato e programmato gli interventi da effettuare da qui ai prossimi mesi e grazie a questo sarà più facile riuscire a gestire al meglio lo sfalcio dell’erba e la pulizia dei parchi pubblici e delle aree verdi che si trovano in giro per i quartieri".

"Proprio in questi giorni gli operai sono al lavoro sul lungomare. Tra qualche giorno – ha continuato l’assesore Cognigni – si procederà alla piantumazione in piazza Conchiglia. Purtroppo ci sono stati dei problemi con i parassiti come il tarlo asiatico, il punteruolo rosso e le cerambici, che attaccano il leccio, e dunque un pericolo per le piante di viale Vittorio Veneto. Ma stiamo lavorando per trovare una soluzione".

c. m.