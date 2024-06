Da Mancuso a Frida Bollani Magoni. Countdown per il Camerino Festival

Manca poco alla 38esima edizione del Camerino Festival, rassegna internazionale di musica classica e da camera con incursioni nel mondo del jazz, del pop e del rock. Essa è composta da sei concerti e si terrà dal 7 luglio al primo agosto 2024. Un fitto programma quello della kermesse presentata alla Rocca Borgesca da Vincenzo Correnti dell’associazione Adesso Musica, Daniele Massimi di Musicamdo e Francesco Rosati della Gioventù Musicale di Camerino, che si dedicheranno come da tradizione alla direzione artistica. I concerti si svolgeranno in quattro diverse location: alla Rocca d’Ajello, alla Basilica di San Venanzio, alla Rocca Borgesca e alll’Accademia della Musica ABF Corelli. Tutti gli eventi sono previsti alle 21.30. Un cartellone piuttosto ricco poiché prevede inoltre nel periodo del festival, master di alto perfezionamento e campus formativi a cura di ABF e Adesso Musica, concerti delle master a ingresso libero sempre nella medesima sede e incontri con gli artisti. "Da qualche anno abbiamo creato questa rete di associazioni di Camerino che si occupano di musica – ha detto Massimi –, lavoriamo insieme per organizzare il festival e tante altre cose durante l’anno". La rassegna partirà domenica 7 luglio alla Rocca d’Ajello con il Quartetto d’archi della Scala. Venerdì 12, nella Basilica di San Venanzio, appuntamento con il Coro Polifonico della Città di Tolentino & Colours Jazz Ensemble che si esibiranno nel Duke Ellington Sacred Concert. Alla Rocca Borgesca, giovedì 18, si esibirà Matteo Mancuso, palermitano classe 1996, chicca di questa rassegna, poiché è uno dei migliori chitarristi giovani al mondo. Nella medesima location, sabato 20, si svolgerà il concerto di Frida Bollani Magoni & Albert Eno, un interessante mix di pianoforte, voce e chitarra. Domenica 21, all’Accademia ABF, entrerà in scena il Cubis Quartet, formato da rinomati cameristi, tutti molto legati alle Marche. La musica che amano frequentare è quella contemporanea fondendola con la letteratura di autori medievali e rinascimentali. Saranno i Filarmonici di Busseto a chiudere in bellezza il Camerino Festival giovedì 1 agosto, all’Accademia "Corelli". L’ensemble prende il nome dalla storica formazione di Busseto (paese natale di Giuseppe Verdi) ed è composto da alcune stelle del concertismo mondiale. Al termine dell’incontro di presentazione della rassegna si è tenuto "Duettando", il concerto di Vincenzo Correnti e Micaela Mancinelli, entrambi al clarinetto.