Dai Lions la donazione di un defibrillatore

Ha una storia quasi trentennale l’amicizia dei Lions con Serravalle, fin da quando fu fra le più colpite dal terremoto del ’97, e oggi si arricchisce di un nuovo capitolo con la donazione di un defibrillatore. Il sindaco, Rinaldo Rocchi, e i consiglieri comunali lo hanno ricevuto dalla presidentessa della Fondazione Lions Clubs International per la Solidarietà - Distretto 108A, Francesca Romana Vagnoni, e dal responsabile del Villaggio della solidarietà Lions di Corgneto, Massimo Serra, anche consigliere del Lions Club Macerata Host. Si tratta di un dispositivo salvavita il cui utilizzo non richiede personale appositamente formato, e che viene collocato all’esterno del municipio a Serravalle, a vantaggio di tutta la popolazione.

"Corgneto, frazione di Serravalle, è la nostra casa Lions ed è un punto nodale nell’attività di Marche, Romagna, Abruzzo e Molise, il distretto 108A" ha sottolineato la presidentessa Vagnoni. Operativo fin dal sisma del 1997, il Villaggio della solidarietà ha fatto la differenza per tante famiglie che per anni non sono potute rientrare nelle abitazioni e hanno vissuto nelle casette di legno, costantemente manutenute grazie anche agli sforzi dei soci Lions Massimo Serra, Umberto Patassini e Mariano Marzola.

Una gemma preziosa, Corgneto, un’area dal rilevantissimo valore in termini paesaggistici e storici, tanto che presto potrebbe diventare un parco archeologico all’aperto: lo ha reso noto il sindaco di Serravalle, indicando la zona tra Cesi e Collecurti e nei pressi di Fonte delle Mattinate, per la creazione di un parco che vedrebbe la luce con il supporto dell’Università di Camerino e della Soprintendenza.