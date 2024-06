Dai murales alla raccolta di firme: "Così rivivono i campi da basket"

Graffiti, arte e note. Per fare rivivere alcuni luoghi abbandonati della città seguendo un fil rouge: il basket. Ovvero campetti e canestri in disuso. È il progetto "Streetball Playground 2024", decollato all’inizio del mese, che ha per protagonisti gli amici dell’associazione musiculturale Mattatoio n.5 di Tolentino. A partire dal presidente Claudio Natalini (40 anni, in attesa di occupazione), con Riccardo Seri (38, operatore video), Francesca Paradisi (44, designer), Matteo Bettucci e Nicola Serrani (40 anni, magazzinieri), Francesco Ciommei (55, impiegato società servizi). "Quest’estate – spiegano –, insieme ai comitati festeggiamenti dei quartieri Repubblica, Foro Boario, Buozzi, centro storico, all’amministrazione comunale (in particolare per il supporto dei consiglieri Fabio Borgiani e Luigino Luconi e della vicesindaco Alessia Pupo), alla Pro Loco Tct e all’associazione Basket Tolentino, porteremo un po’ di colore, musica, attività per bambini durante le feste di quartiere, per sensibilizzare la città al recupero dei canestri in disuso". Bettucci è il disegnatore. L’associazione, composta da amici di vecchia data, esiste da una decina d’anni per iniziative musicali, artistiche e culturali; ma qualche mese fa, a sorpresa, il presidente Natalini ha convocato uno per uno per proporre l’idea sui campi da basket. Alla base una mappatura, in continua evoluzione, in cui i ragazzi hanno segnato campetti che meritano di tornare alla luce. Finora il gruppo ha partecipato, come prima uscita, al Frip Fest con l’Infiorata del quartiere Repubblica; poi è stata la volta della manifestazione promossa da Foro Boario Young, dove artisti locali e da fuori regione hanno rimesso a nuovo il muro della cartiera (con una "rinfrescata" al murales di Asterix e Obelix). E nell’occasione è iniziata ufficialmente anche la raccolta firme "in positivo" di Mattatoio n.5 volta alla riqualificazione di campi da basket e impianti sportivi di strada, spesso trascurati e degradati. In un giorno sono state già raccolte circa 200 firme, tra cui quella del sindaco Sclavi. Il prossimo appuntamento è per domenica, alle 18, per la festa di viale Buozzi, che sarà inaugurata da un lavoro sulle scale e sul campetto dei giardini di piazza Peramezza. "Stiamo già lavorando a un evento conclusivo nell’ultimo fine settimana tra agosto e settembre – anticipano ancora i ragazzi –, per un contest in centro storico con tanti graffitari, in cui presenteremo il nostro progetto ai cittadini".

Lucia Gentili