Dal Convitto sospesi tra le nuvole

"Vi piacerebbe essere sospesi tra le nuvole, in un cielo stellato tra il tramonto e l’aurora?" È la straordinaria esperienza vissuta da alcuni studenti della classe seconda della scuola secondaria di I grado del Convitto Nazionale Giacomo Leopardi, che hanno avuto l’opportunità di partecipare, in via sperimentale, nelle ore del Semiconvitto, a un laboratorio Shiatsu tenuto da Marzia Marone e Simona Magna Detto Calcaterra, fautrici del progetto Shiatsu De Angeli per ragazzi, coadiuvate dagli esperti di Olistica Shiatsu Ikigai. Ad accompagnare gli studenti nel futuribile setting di “Arti Native Digitali”, all’ex mercato delle Erbe, l’educatrice Manuela Rapaccini e la vicepreside Barbara Fausti. La dirigente scolastica Roberta Ciampechini si è detta orgogliosa dell’iniziativa, che risponde in pieno alla mission educativa della scuola: "Siamo molto soddisfatti del riscontro positivo da parte di alunni e famiglie".