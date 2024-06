Dalla Cina agli Usa, i progetti internazionali dell’istituto agrario

Si è svolto all’Istituto Agrario di Macerata il seminario "Nuove strategie di formazione per le attuali esigenze di marketing nei progetti internazionali innovativi dell’I.I.S. Garibaldi". Per la scuola, diretta da Antonella Angerilli, è stata l’occasione per presentare i progetti internazionali - W.I.N.E.S. e Wine Study Trip, ed evidenziare le partnership sottoscritte con il Chien Shiung Institute of Technology di Suzhou (CSIT), la Taicang Shaxi High School, il dipartimento di italiano della Virginia Tech University e con The New Ag School, scuola di Agraria di Leesburg. L’enologo Giuseppe Potentini ha illustrato in particolare il progetto W.I.N.E.S. attivato dall’istituto a seguito di contatti iniziati nel 2016 con la città di Taicang, gemellata con Macerata. Il prof. Stefano Cardella ha presentato invece il progetto Wine Study Trip, attivato nell’area di Washington DC e della Virginia. Alcuni studenti americani sono stati ospiti di recente dell’Istituto Agrario per partecipare, anche in qualità di docenti, a lezioni nelle classi. Sue Su, presidente di ViaSoccer, ha ribadito l’importanza del marketing, della ricerca di mercato del prodotto e delle modalità di distribuzione più adeguate. Intervento a chiusura di Alberto Mazzoni, direttore dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini che ha mostrato la situazione del mercato marchigiano.