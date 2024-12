Dalle prime gare amatoriali ai Passi alpini . I 50 anni dell’Asd Club Pedale Finproject

La Asd Club Pedale Finproject Montecosaro ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività. Dirigenti e tesserati domenica scorsa, nell’ambiente piacevole e confortevole del ristorante ‘Il Gambero’ di Porto Sant’Elpidio, hanno ricordato le tappe di queste nozze d’oro con il ciclismo. Un percorso incominciato nel 1974 con la prima affiliazione della V B P, le iniziali dei cognomi di tre promotori: Vecchiola, Baldoni e Pantanetti. Con la maglia gialla la V B P partecipò alle prime gare amatoriali con circa 25 tesserati e alcuni ardimentosi fecero poi da apripista per le corse agonistiche. Da lì in poi è stato un susseguirsi di soddisfazioni e soprattutto di successi che rendono ricca la bacheca della società. Il buon nome del sodalizio si è diffuso oltre i confini regionali e così nei primi anni Novanta è arrivato l’invito a partecipare all’apertura di due edizioni del Giro d’Italia. Non solo, alcuni tesserati sono stati chiamati come comparse nel film dedicato al mitico Fausto Coppi, accompagnando in bici il protagonista Sergio Castellitto. A cavallo con il 25esimo anno di attività è avvenuto il passaggio dalla vecchia denominazione V B P a quella attuale di Asd Club Pedale Finproject. La società è rimasta abitualmente alla ribalta del ciclismo nazionale con milioni di chilometri percorsi partecipando a gare amatoriali, cicloturistiche e tante granfondo.

Da sottolineare anche le trasferte estive sulle Alpi per il Giro dei 4 passi e per scalare montagne che hanno fatto e continuano a fare la storia del ciclismo: Stelvio, Gavia, Mortirolo. Durante la festa il presidente Rossano Cesetti e il direttivo hanno voluto omaggiare in particolare i fondatori Euro Vecchiola, Raffaele Giandomenico, Giancarlo Gibellieri e Luigi Castagna, i veterani Luciano Seresi, Pacifico Melatini, Umberto Matteucci, Antonio Marozzi e Settimio Cardinali, oltre a tutti i tesserati.

re. ma.