Dandicom e il lavoro con Tik Tok: "Supportiamo i talenti sui social"

"Siamo stati selezionati da TikTok Live come prima agenzia ufficiale nazionale per lo sviluppo e il miglioramento dei contenuti live della piattaforma, attraverso nuovi talenti" così Paolo Carlocchia, titolare dell’agenzia di comunicazione Dandicom (con sede a Civitanova) sulle opportunità che possono scaturire da questa collaborazione "per tutti coloro che hanno un talento e vogliono mettersi in gioco, crescere in visibilità e monetizzare su TikTok live".

Alla recente convention nazionale TikTok, Dandicom era una delle 100 agenzie in tutta Italia per il mondo del live. "Parliamo di una comunicazione creativa che sta avendo molto successo perché i giovani, ormai, passano il tempo davanti al cellulare che alla tv – prosegue Carlocchia – e si prevede che nei prossimi anni, i creator di contenuti nel mondo dell’entertainment saranno i nuovi protagonisti". Non c’è limite ai settori nei quali si possono cimentare mente creative e dinamiche anche se "i contest di maggior interesse sono musica, food, beauty e gaming".

Come può interagire la Dandicom con questi utenti creativi? "Abbiamo raggiunto questo interessante traguardo come prima agenzia italiana e marchigiana per supportare i talenti e i creators nella loro crescita sui social e nel monetizzare su TikTok e il nostro ruolo – spiega Carlocchia – è di offrire, attraverso noi, un collegamento diretto con TikTok a giovani creators, aziende, professionisti, artigiani che vogliano intraprendere questo percorso di crescita". Per capire la portata di questo nuovo fenomeno, basta confrontare le visualizzazioni di uno stesso video su Instagram (5mila utenti) e su Tiktok (85mila). In un’epoca in cui il digitale si evolve a ritmi vertiginosi, Dandicom, con 20 anni di esperienza nell’ambito della crescita aziendale e personale di influencer, diventa pioniere nel settore: "La partnership con TikTok apre le porte a un futuro in cui creatività e talento possono fiorire senza limiti, offrendo nuove prospettive a chiunque desideri esplorare le infinite possibilità del mondo TikTok Live".

Marisa Colibazzi