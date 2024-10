Danneggiata l’edicola sacra vicino al duomo

I residenti della zona duomo di Recanati, dove insistono San Flaviano e il museo di Villa Colloredo Mels, i cittadini sono rimasti dispiaciuti nel vedere il vetro in frantumi della piccola edicola sacra a ridosso di Porta Romana che costudisce l’immagine della Vergine: a terra i vetri rotti. Non ci sarebbero dubbi sul gesto vandalico. La zona lamenta da tempo problemi di sicurezza, con le portiere delle auto sfregiate in più occasioni o il verde e i giochi per bambini del parco vandalizzati. Non sono mancati neanche tentativi di furti sia nella canonica del Duomo sia in chiesa nelle cassette delle elemosine.