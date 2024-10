Danza sportiva, . Polini e Cavallo quarti ai Mondiali

Giovanni Cavallo e Maldivia Polini ancora sul tetto del mondo della danza sportiva. I portacolori del gruppo Fontespina hanno preso parte in Canada al World Championship Csit 2024, centrando per la terza volta la finale nella categoria Professionisti Latini. La coppia ha chiuso con un quarto posto sfiorando il podio. Adesso Cavallo e Polini si preparano al prossimo campionato del mondo che sarà a San Marino nella disciplina South American Show Dance il 23 novembre. Nel frattempo i due ballerini continuano a insegnare nella sala del gruppo sportivo Fontespina a Civitanova, città natale di Maldivia, con corsi per grandi e bambini.