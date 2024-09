Debutto della Maceratese: "Date lustro alla maglia"

"Ragazzi, date lustro a Macerata e alla maglia biancorossa. Invito i tifosi ad andare allo stadio facendo un casino costruttivo evitando cori e fischi verso il presidente Crocioni che ci mette impegno, passione e soldi". È quanto ha detto il sindaco Sandro Parcaroli alla presentazione della Maceratese, avvenuta nel cortile di palazzo Conventati, che domani esordirà in campionato sul campo dell’Urbania dove difficilmente sarà disponibile il difensore Mastroippolito. Il discorso scivola sull’impianto dell’Helvia Recina-Brizi al centro di lavori perché il 15 settembre i biancorossi giocheranno contro il Fano la prima in casa: niente da fare per il neutro di San Severino, impegnato in una manifestazione, e di Trodica per problemi di sicurezza, si sta valutando la possibilità di giocare a Villa San Filippo o, addirittura, anticipare a quella domenica il ritorno sul proprio campo. Il presidente Alberto Crocioni ha spiegato che il cantiere dello stadio è circoscritto a un settore e ha avuto rassicurazioni che ciò non incida sull’affluenza del pubblico.

Tornando alla stagione alle porte il presidente ha piacevoli sensazioni. "Ho fiducia su questo gruppo e sullo staff, nei giocatori – ha detto – c’è un forte attaccamento alla maglia e sono sicuro che riusciranno a trasferirlo in campo. I tifosi sono importantissimi e, come hanno ribadito anche i giocatori, ci danno una spinta in più. Speriamo di farli innamorare il più possibile con i risultati". Il direttore generale Stefano Serangeli ha sottolineato la libertà avuta dalla società. "Sono state esaudite – spiega – le nostre richieste tecniche e per gli impianti. Con il diesse abbiamo lavorato in autonomia e siamo consapevoli della responsabilità di rappresentare una grande città e di non avere grossi margini di errori dopo stagioni in cui i risultati sono stati inferiori alle aspettative". Il diesse Nicolò De Cesare ha sottolineato di sentire la fiducia della società.

"Ora – dice – dobbiamo trasmetterla all’ambiente e ai tifosi. È un privilegio contare su una tifoseria simile: abbiamo costruito una squadra con un grande fattore umano, con giocatori di personalità e sono sicuro che riusciranno a far bene". Il tecnico Matteo Possanzini si è mostrato fiducioso. "Daremo il massimo per essere all’altezza". Si sta lavorando per portare in biancorosso il jolly difensivo Franco Grillo, ex Jesina. L’assessore Riccardo Sacchi ha ricordato quanto l’Amministrazione tenga allo sport. "Abbiamo catturato risorse per lo sport per oltre 13 milioni di euro e circa il 30% è stato riservato alla rigenerazione dell’Helvia Recina–Pino Brizi per un progetto che molti ci invidiano".