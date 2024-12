Derby a Chiaravalle per la Macagi Cingoli: "Vogliamo dare una soddisfazione ai tifosi"

Le insidie del derby inedito per la Serie A Gold di pallamano maschile, accentuano le difficoltà per la Macagi Cingoli che domani (ore 18) affronterà in trasferta il Chiaravalle anch’esso neopromosso e per la prima volta, nella sua pur lunga storia, impegnato nella massima divisione. "La Macagi Cingoli – rileva l’allenatore Sergio Palazzi – affronterà un complesso in buona salute, appena superiore a noi in classifica. Dopo un avvìo in tono minore, il centrale Morettin ha preso in mano la squadra migliorata progressivamente. L’esperienza del portiere Sampaolo è un valore aggiunto, come pure il terzino sinistro Cuello che, già assente per infortunio, dovrebbe rientrare proprio contro noi". La Macagi sarà seguita da un folto gruppo di sostenitori che meritano di essere appagati con una prestazione redditizia. "Siamo consapevoli di questo dovere – ammette Palazzi – e ci daremo dentro al massimo per soddisfare le aspettative. Abbiamo preparato serenamente questa sfida, l’organico è sostanzialmente in salute: il terzinio Louay Maklouf si è ristabilito dopo che ultimamente non era stato al meglio della condizione per un colpo alla coscia destra, è un po’ acciaccato il centrale-terzino Nebojsa Vojinovic che risente del fastidio d’un dolore al braccio sinistro, ma è sicuramente impiegabile".

Gianfilippo Centanni