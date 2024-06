Dieci giorni di iniziative. Torna "Buon’estate" con arte, musica e teatro

"Buon’estate" torna a palazzo Buonaccorsi dal 2 al 12 luglio, promossa dal Comune, l’Amat, la Regione, Mic e Lagrù. Ad aprire la rassegna di arti performative sarà il cineconcerto "Metropolis by metronhomme", in cui il film capolavoro di Fritz Lang viene musicato dal gruppo sperimentale maceratese Metronhomme. Il 6 luglio sarà la volta di Cesare Catà e Paola Giorgi, che terranno una lezione spettacolo sulle Eroidi di Ovidio, "Giura che senza di me mai più godrai", coniugando stand up comedy e narrazione scenica. La sera seguente Cristina Donà e Cesare Lanza canteranno il loro repertorio, mischiandolo a quello degli artisti di riferimento del loro percorso. L’11 e il 12 luglio la danza coreografata da Masako Matsuhita, artista marchigiano-giapponese, sarà protagonista di una performance itinerante con Giulia Torri. Una rassegna nella rassegna sarà quella, il 4 e 5 luglio, curata da Lagrù, con Il cortile delle storie, teatro per l’infanzia. Che metterà in scena quattro appuntamenti dedicati ai più piccoli: Mengone e il mostro della cantina, del gruppo Lagrù ragazzi, Transylavania circus de Il teatro delle dodici lune, Il drago dalle sette teste, del gruppo I pupi di Stac e infine Il mondo di Oscar, del Teatro giovani teatro pirata. I costi degli spettacoli variano dai 3 ai 15 euro.

"I musei, un tempo magazzini della memoria, hanno trasformato i propri spazi in teatri della cultura – ha detto l’assessore Katiuscia Cassetta raccontando gli appuntamenti previsti per questa terza edizione di "Buon’estate" –, con spettacoli di altissimo livello tra danza, musica e scene. Abbiamo tutte le carte in regola per organizzare rassegne di prim’ordine". "Immaginavamo una nuova manifestazione per valorizzare un luogo straordinario - spiega Gilberto Santini, direttore Amat –, siamo giunti alla terza edizione, con appuntamenti per ragazzi, musica d’autore, danza e musica elettronica. Un’occasione per cittadini e turisti di scoprire e riscoprire palazzo Buonaccorsi". Oberdan Cesanelli, direttore artistico del festival "I teatri del mondo alla ribalta", che porta in città gli appuntamenti per i più piccoli, spiega: "Il nostro festival compie 35 anni, lo portiamo nei comuni che lo accolgono. Bambini e genitori, con gli appuntamenti previsti il 4 e 5 luglio, potranno coniugare divertimento e poesia".