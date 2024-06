"Dipende da noi", evento in piazza contro le droghe

Ritrovare la propria arte per uscire dalla dipendenze patologiche: oggi alle 18 in piazza Battisti a Macerata l’associazione Glatad proporrà interventi, della durata di 300 secondi, mirati a focalizzare l’attenzione su temi come droghe e dipendenze, drammatici per diffusione e intensità, evidenziando anche le risposte che nel nostro territorio vengono offerte, con continuità, spesso fuori dai riflettori dell’attenzione mediatica. Interverranno Gianni Giuli, del dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast, Maurizio Principi (nella foto), responsabile del centro terapeutico diurno "Zero" e presidente Glatad, e Giuseppe Bommarito, dell’associazione "Con Nicola contro il deserto dell’indifferenza". L’iniziativa vuole anche raccontare l’operato di "Zero", comunità terapeutica dell’Ast in contrada Alberotondo che si occupa di dipendenze, presentandone il lavoro, i laboratori artistici e le attività finalizzate al recupero. Nel corso dell’evento verrà dedicato un riconoscimento, con la consegna della targa dedicata "Dipende Da Noi", a chi si è particolarmente distinto nella lotta alle dipendenze patologiche. L’iniziativa sarà accompagnata anche da alcuni interventi musicali di Marco Saltari, musicista, cantautore, ma anche operatore nel sociale. Sarà presente lo stand del progetto Stammibene. "Si tratta di un evento, che vede una importante sinergia tra ente pubblico e privato sociale, che vuole accendere un faro su una tematica importante non solo dal punto di vista della prevenzione, ma anche della promozione di percorsi virtuosi, che accompagnano persone fragili, che hanno purtroppo intrapreso strade non costruttive", ha commentato la vicesindaco D’Alessandro.