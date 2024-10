"Discarica, non decide il Consiglio"

La maggioranza ha respinto la mozione presentata dalla minoranza contro l’ipotizzato ampliamento della discarica di Fosso Mabiglia. Nel Consiglio comunale di Cingoli, ampia è stata la discussione sul documento esposto da Alessandro Maccioni capogruppo dell’opposizione, per negare "qualsiasi ampliamento della discarica". Luca Giovagnetti, capogruppo di maggioranza, ha affermato che "Cingoli mai ha voluto la discarica: l’ha subìta malgrado i ricorsi presentati, quando in Provincia governava il centrosinistra". Raffaele Consalvi ha replicato che "allora la decisione fu quasi unanime: si era nel 2008. Ora invece siamo al terzo ampliamento: va positivamente coinvolta la Regione affinchè i rifiuti vengano accolti dall’impianto di Fermo. Maggioranza e opposizione di Cingoli, insieme, si esprimano per il ‘no’ all’ampliamento, con Regione, Provincia e Cosmari". Chiarimenti e considerazioni dal sindaco Michele Vittori: "Cingoli mai ha detto ‘sì’ alla discarica: allora, probabilmente era uno dei pochi comuni di centrodestra. In Consiglio abbiamo assunto una precisa posizione nell’aprile del 2023, rimarcando che Cingoli ha già dato. E questa è la posizione da mantenere. La decisione sull’ampliamento non spetta al consiglio comunale di Cingoli che parteciperà con la massima attenzione, restando sulla pretesa riguardante l’individuazione dei siti, e attenti al futuro su cui non decidiamo noi". Consalvi: "Per risolvere la questione, chiediamo che ci sia un’iniziativa politica del Consiglio verso altri organismi, stando insieme dalla stessa parte". Filippo Saltamartini, il più votato nella maggioranza, ha ripercorso l’itinerario-discarica: "La mozione ha una rilevanza politica e tale fu la scelta ingiusta per la discarica a Fosso Mabiglia. E’ in via di approvazione la delibera della giunta regionale: da maggio avremo il PIano dei rifiuti. E la mozione non cambierà il futuro. Dobbiamo lavorare all’interno dell’Ato e della Provincia. L’opposizione chiede una prova di forza: non possiamo accettare la strumentalizzazione politica che nasce dalla mozione. Ora tocca ad altri comuni la responsabilità della scelta del sito". L’opposizione chiedeva il riversamento dei rifiuti sulla discarica di Fermo: è fruibile oppure ormai satura?