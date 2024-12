Dodici mesi di sport. Legnante è oro a Parigi. La Civitanovese va in D

Un anno di belle notizie per lo sport. A settembre, alle Paralimpiadi, l’atleta azzurra Assunta Legnante (nella foto), portacolori dell’Anthropos di Civitanova e capitano della Nazionale Azzurra a Parigi 2024, ha conquistato la medaglia d’oro nel lancio del peso F12. Con all’appello tre ori e tre argenti in tre Paralimpiadi, il palmares dell’azzurra, di 46 anni, diventa sempre più consistente: "Mi hanno detto che sono l’atleta paralimpica più medagliata nell’atletica, e speriamo che questo curriculum a Los Angeles possa servire per coronare tutta questa carriera con un premio da parte del Comitato paralimpico", ha detto Legnante.

Un’altra stella è Giulio Pellizzari, classe 2003, di Camerino. Nella stagione da poco conclusa, il ciclista ha regalato al team sei podi e 19 piazzamenti in top ten. Nell’ultima corsa del 2024, alla Veneto Classic, ha ottenuto un prestigioso sesto posto. Dopo tre anni trascorsi con la formazione italiana, Pellizzari ora è pronto per un nuovo e importante capitolo della sua carriera. È stato scelto infatti dalla Red Bull - Bora - Hansgrohe, quindi dal 2025 sbarcherà nel World Tour. "Il Giro d’Italia mi ha insegnato a non perdermi mai d’animo. Ora sogno il Tour e la nazionale", aveva detto il giovane camerte, ospite della redazione del Carlino di Macerata.

La primavera di quest’anno è stata caratterizzata dalla promozione in serie D della Civitanovese. I rossoblù del patron Mauro Profili sono tornati in serie D dopo sette anni.