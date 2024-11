Don Giovanni da applausi. Spettacolo al teatro Rossini

Un Don Giovanni inedito e contemporaneo, trasportato nelle suggestioni degli anni Ottanta, è andato in scena al teatro Rossini di Civitanova, primo in cartellone della 6ª edizione di "Civitanova all’Opera". Il capolavoro di Mozart e della musica di tutti i tempi è stata la nuova produzione della rassegna, per cui l’opera, dalla messa in scena ai costumi fino alla regia, è stata realizzata appositamente per la serata. Apprezzatissimo dal pubblico il cast di alto profilo, composto dal basso Mirco Palazzi nel ruolo di Don Giovanni, da Gianpiero Ruggeri e Paola Antonucci provenienti dalla scuola del grande basso-baritono civitanovese Sesto Bruscantini, e da altri affermati artisti quali Gian Luca Pasolini, Clementina Regina, Jessica Ricci, Raffaele Costantini e Davide Bartolucci. La regia è stata di Mirco Michelon, le scene di Sauro Maurizi e la direzione del maestro Alfredo Sorichetti, con l’Orchestra sinfonica dell’Adriatico e il Coro Ventidio Basso col maestro Pasquale Veleno. "Il Don Giovanni è un’opera complicata da cantare, suonare e mettere in scena – le parole del maestro Sorichetti –. Portarla a Civitanova è una missione culturale". Prossimo appuntamento della stagione, il "Nabucco" di Giuseppe Verdi il 25 gennaio 2025 al Rossini. Biglietti su Ciaotickets, nei punti vendita del circuito e alla biglietteria dei teatri di Civitanova. "Civitanova all’Opera" è promosso dal Comune, assessorato alla Cultura e dall’Azienda Teatri, con il sostegno della Regione e organizzato da Marche all’Opera.