Donne in pericolo, la commedia tra relazioni, gelosia e amicizia

"Donne in pericolo" con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Debora Caprioglio (foto) è in programma dopodomani alle 21.15 all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino. Sul palco anche Ermenegildo Marciante, Beatrice Coppolino e Claudio Cammisa, per la regia di Enrico Maria Lamanna.

Quando una donna di mezza età, reduce da un divorzio difficile, si fidanza e ritrova la passione, è sempre una gran bella notizia! Ma come la mettiamo con le amiche? L’arrivo di un uomo rende tutte felici, ma va anche a compromettere certe abitudini: c’è meno tempo a disposizione e questo può scatenare qualche forma di invidia o, peggio ancora, di gelosia.

È quello che succede in "Donne in pericolo", una commedia frizzante in cui Mary e Jo sono determinate a recuperare la loro amica, caduta nelle grinfie di un nuovo amore che la sta allontanando da loro. Il messaggio agli uomini è chiaro: prima ancora di sedurre la donna che vi piace, conviene conquistare le sue amiche!

Per info e prevendite, ufficio Cultura del comune di Camerino 0737.431479 o Amat 0712.072439. Biglietto 20 euro (posto unico numerato), ridotto 15. Per l’acquisto biglietteria dell’auditorium, aperta dalle 18 il giorno dello spettacolo, oppure online su Vivaticket.com.