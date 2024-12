Donninelli nuovo direttore di Coldiretti

Nuovo direttore per Coldiretti Macerata, accolto ieri con un passaggio di testimone avvenuto in un’assemblea a Civitanova: al posto dell’uscente Giordano Nasini, dopo quasi dieci anni di attività in questo ruolo, nella sede della federazione in via dei Velini arriverà David Donninelli, alla sua prima nomina, già direttore di Aprol Marche e coordinatore di Coldiretti Ancona in affiancamento alla direzione. Donninelli, 49enne jesino, è stato nel tempo segretario di zona in tutte le aree dell’anconetano, responsabile di Giovani Impresa e Coldiretti Donne, consigliere della Cila Ebaam. Attualmente è anche consigliere dell’Ente Parco del Conero. "Inizio questo percorso a Macerata con entusiasmo e spirito di squadra – ha esordito Donninelli –, consapevole della responsabilità di dirigere una provincia così importante. Sarò sempre disponibile al confronto, perché credo che il lavoro di squadra e l’ascolto siano fondamentali. Mi impegnerò al massimo per onorare questa fiducia, lavorando con dedizione e impegno". Ad intervenire anche Francesco Fucili, presidente di Coldiretti Macerata: "Sono stati anni difficili durante i quali ci siamo occupati di tante tematiche. Accogliamo Donninelli che ben conosciamo nella certezza che nella sua attività saprà dare continuità al bel lavoro svolto finora da Nasini". L’in bocca al lupo è arrivato anche da Maria Letizia Gardoni, presidentessa di Coldiretti Marche, e Alberto Frau, direttore Coldiretti Marche. Nasini andrà a dirigere Coldiretti Ascoli-Fermo, al posto di Francesco Goffredo, che è stato invece destinato alla direzione di Coldiretti Cuneo.