Doppio successo in Friuli Venezia Giulia

Un doppio successo ha siglato la tournèe compiuta in due giornate dal corpo bandistico di Villa Strada che ha felicemente iniziato la propria stagione concertistica esterna in Friuli Venezia Giulia. L’ensemble musicale diretto dal maestro Luca Pernici, ha portato il proprio repertorio e il sound del "Balcone delle Marche" a Latisana e a Lignano Sabbiadoro, offrendo anche alle autorità locali un’apprezzata serie di prodotti tipici per promuovere le eccellenze del territorio cingolano. In entrambi i concerti, il complesso presieduto da Giuliano Toccafondo ha avuto il piacere di avere un ospite d’eccezione: il noto trombettista jazz friulano Francesco Minutello che vanta collaborazioni con Mengoni, Elodie e Bersani, grandi nomi del pop italiano. A Latisana, nel teatro Odeon, il Comune e la Pro loco hanno organizzato la manifestazione serale intitolata "Una verde frontiera tra il suonare e l’amare: omaggio ai cantautori italiani". Applauditi i motivi arrangiati da Pernici, presenti il sindaco Michele Vittori e l’assessore Gilberto Giannobi.

Gianfilippo Centanni