Due serate con i giovani tra spettacolo e premi

Avvicinare i giovani al teatro e far vivere alla Generazione Z (i nati dal 1995 al 2010) le piazze d’inverno dei paesi dell’entroterra nella prima stagione teatrale dell’unione montana Monti Azzurri. È questo l’obiettivo di Teatro Next Gen, da un’idea del presidente dell’ente, Giampiero Feliciotti. Un vero e proprio concorso per invitare i giovani a partecipare: per loro non solo è gratuito l’ingresso agli spettacoli (il cartellone è da gennaio a marzo), ma facendo parte del pubblico delle serate potranno partecipare all’estrazione finale che vede in palio tre premi rispettivamente da 1000, 700 e 400 euro.

Dopo il debutto della rassegna avvenuto nelle scorse settimane, per il prossimo weekend si prosegue con due appuntamenti a Sant’Angelo in Pontano e a Penna San Giovanni. Oggi, alle 21, il teatro comunale del primo ospita la rassegna organizzata dalla Compagnia Valenti di Treia con lo spettacolo del Teatro Club Gubinelli di San Severino "Quanno ‘na figlia se spusa", una brillante commedia di don Amedeo Gubinelli. Domani invece, sempre alle 21, la sala Ex cinema di Penna San Giovanni ospita "Le predilette" con Beatrice Bellabarba, Serenella Marano e Monica Scalon di Minimo Teatro. Un tracciato in leggerezza poetica di Paola Marconi ed Elisabetta Moriconi, su rivisitazione di altre scrittrici con la partitura di Maurizio Boldrini.