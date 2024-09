Due totem informativi in corso Cairoli

L’associazione culturale Le Casette aggiunge un nuovo tassello storico alla città di Macerata. Nel proseguire la propria ventennale attività di tutela e di promozione dello storico ex borgo San Giovanni Battista, ora corso Cairoli, l’associazione organizza per martedì, in occasione della Festa delle Casette, la scopertura di due totem: il primo in via Marchetti (angolo via Ariani), dove sorgeva l’ex cinema Cairoli, a ricordo del teatro Marchetti-Piccinini; il secondo in piazza Nazario Sauro a ricordo dell’orto botanico, situato nella zona retrostante il caffè ora denominato Totò. Nei due totem vengono riprodotte le foto dei due luoghi e sinteticamente riportate le relative notizie storiche, anche in lingua inglese.

"Al fine di inserire più precisamente i due totem nel loro periodo storico di riferimento - spiega il presidente dell’associazione, Pierluigi Pianesi -, abbiamo ritenuto opportuno affidare al professor Hermas Evio Ercoli, di cui sono ben note oltre che le capacità oratorie, le conoscenze storiche e culturali, la narrazione del periodo noto come Belle Époque nella nostra città. L’incontro è in programma martedi, alle 16.30, nella sala Cesanelli dello Sferisterio".

Al termine della conferenza si procederà allo svelamento dei due totem, prima in piazza Nazario Sauro e successivamente in via Marchetti. Interverranno, oltre al presidente Pierluigi Pianesi e al prof. Hermas Evio Ercoli, il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore al turismo Riccardo Sacchi e il presidente della Fondazione Carima, Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi.