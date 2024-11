Ecco "Cuore mente mani", il libro di Pettinari sulla pandemia

Dopodomani, alle 21, la dottoressa Samanda Pettinari (foto) presenta il suo libro "Cuore mente mani storie di vita che curano" alla biblioteca comunale M. Ciocchetti in via dell’Arme, a Belforte del Chienti. Dialogherà con l’autrice il professor Elio Carfagna, consigliere comunale delegato alle attività culturali. "Molto più di un semplice libro – spiegano i promotori –, è un viaggio emozionante attraverso l’esperienza di Samanda Pettinari sotto pandemia. Una fonte preziosa di informazioni per chiunque voglia comprendere meglio il mondo degli operatori sanitari e le sfide che hanno dovuto affrontare quotidianamente. Un omaggio alla forza del cuore, alla lucidità della mente e all’abilità delle mani che, insieme, sono strumenti essenziali nella cura delle persone". La Pettinari, infermiera professionista, opera nel territorio fermano, sia a livello domiciliare che collaborando con strutture convenzionate con l’Ast di Fermo. È docente nei corsi per oss. Donatrice e componente del direttivo Avis di Montegiorgio, è anche presidentessa provinciale di Fermo dell’associazione Cives (Coordinamento infermieri volontari per le emergenze sanitarie) e volontaria dell’associazione Misericordia di Montegiorgio.