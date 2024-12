Ecco la certificazione di qualità per undici reparti dell’ospedale

Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per l’Ast di Macerata, riconosciuta a 11 Unità operative dell’ospedale da parte dell’ente certificatore esterno, valida per i prossimi tre anni. Alla cerimonia di consegna degli attestati, presenti i direttori amministrativo, Milco Coacci, e sanitario, Daniela Corsi, oltre ai direttori dei reparti che hanno ottenuto il riconoscimento. Le Unità operative certificate sono: Anestesia e Rianimazione, Blocco operatorio, Centrale operativa 118, Farmacia ospedaliera, Fisica medica, Medicina nucleare, Oncologia, Professioni sanitarie area infermieristica e ostetrica, Radioterapia oncologica, Servizio di prevenzione e protezione e Terapia del dolore. Anche il Centro trasfusionale ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015, attraverso un percorso intrapreso con gli altri centri regionali. "La certificazione di qualità è un percorso volontario a cui l’Azienda ha deciso di sottoporsi, operando secondo determinati standard all’interno delle proprie strutture – ha esordito il direttore amministrativo, Milco Coacci, nella duplice veste di dirigente apicale e responsabile della qualità dell’Ast –. Questo risultato è motivo di orgoglio e rappresenta un punto di arrivo e di partenza, perché vorremmo vedere certificate più Unità operative nei prossimi anni". Daniela Corsi, direttrice sanitaria, ha rimarcato come la certificazione sia "un ottimo biglietto da visita e garanzia degli standard offerti ai cittadini". Valutati il sistema di gestione, il percorso delle pratiche operative e dei protocolli di ciascuna delle unità operative coinvolte. "Una conferma dell’impegno a migliorare costantemente i processi e a mettere al centro la qualità dell’assistenza, grazie alla dedizione e al lavoro quotidiano di tutti i professionisti" ha dichiarato il direttore generale Ricci. "Lavoriamo per innalzare l’asticella della qualità dei servizi sanitari", ha affermato l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini.