Ecco l’Italia mundial di Federico Buffa

Sarà Federico Buffa (nella foto), giornalista sportivo e volto noto di Sky, ad aprire la nuova stagione "Sipario blu, tradizione e innovazione" al Teatro Pacini di Fucecchio. L’appuntamento è per domani alle 21.30 con "Italia Mundial", spettacolo che unisce la passione per il calcio al piacere della narrazione, con la regia di Marco Caronna. In compagnia del pianista Alessandro Lidi, Buffa porta sul palco una delle sue storie più belle. Il giornalista racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982. L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello perché arrivato in un momento in cui in Italia è scoppiato lo scandalo del calcio scommesse tra scelte impopolari del Ct Bearzot come la convocazione di Paolo Rossi, implicato nello scandalo, o la decisione della nazionale italiana di attuare il primo vero silenzio stampa della sua storia. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli dopo il suo gol di sinistro segnato in omaggio a Gigi Riva, suo idolo incontrastato, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, rivivono nell’inconfondibile narrato di Federico Buffa, ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e "storie parallele" che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller.