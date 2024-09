Ecco "Obiettivo sul fronte", in mostra gli scatti di Tasso

Christian Tasso espone le sue fotografie all’infopoint in piazza della Libertà. È stata inaugurata "Obiettivo sul fronte", una personale che racconta storie di gente umile alle prese con le problematiche legate a guerra, carestia, disabilità ed emarginazione sociale. Vincitore del primo premio Carlo Balelli, Tasso espone le fotografie raccolte nei primi 15 anni di carriera. Nato a Macerata nel 1986, vive attualmente a New York, viaggiando per il mondo e collaborando con importanti musei, gallerie, organizzazioni internazionali e numerose agenzie delle Nazioni Unite. "Obiettivo sul fronte" nasce nel 2014 come mostra fotografica all’interno delle manifestazioni per il centenario della grande guerra. Una seconda fase è rivolta alla fotografia contemporanea, con un focus particolare sulle zone di conflitto e sulle problematiche sociali attuali, con la finalità di approfondire il termine "fronte" in tutte le sue sfaccettature. La presidente del Centro studi Carlo Balelli, Emanuela, figlia del grande fotografo, cui il premio è intitolato, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno creduto al progetto sostenendolo sin dalle origini. I ringraziamenti sono andati a Giuseppe Trivellini, co-curatore della mostra, per l’allestimento e la grafica, a Lucia Tancredi per la stesura della prefazione, all’Associazione nazionale mutilati e invalidi di Guerra (rappresentata per l’occasione dalla responsabile locale Gilda Coacci e dalla responsabile nazionale Daniela Meschini), al Comune di Macerata per il patrocinio, alla Casa della Memoria di Urbisaglia e all’agenzia maceratese delle Assicurazioni Generali. La mostra sarà aperta fino a sabato 5 ottobre ed è visitabile a ingresso libero dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19.