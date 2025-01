Estorsione e lesioni: arrestato. Hashish, denunciato un 22enne

Tentata estorsione e lesioni aggravate, arrestato un 48enne. Nei giorni scorsi, in seguito a una serie di controlli, i carabinieri della stazione di Corridonia hanno arrestato un un uomo di 48 anni, campano, domiciliato a Corridonia e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è scattata in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Napoli nei confronti del 48enne, in seguito ad una condanna per tentata estorsione continuata e lesioni personali aggravate. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Pesaro, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Inoltre, la Sezione radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Macerata, l’altra notte, ha proceduto al controllo di un giovane incensurato di 22 anni, marocchino, che camminava a piedi lungo corso Cavour. L’atteggiamento sospetto del ragazzo ha destato sospetti nei militari, che hanno effettuato un controllo: i militari hanno scovato 5,98 grammi di hashish. Al giovane è stata quindi elevata la sanzione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre la droga è stata sequestrata.