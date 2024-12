Eventi natalizi a Morrovalle: dal Falò dell’Immacolata al Concerto di Natale

Al via il cartellone di eventi allestito dal Comune e dalla Pro Loco Morrovalle. Si parte oggi con il suggestivo Falò dell’Immacolata, prima alle 19.30 all’auditorium Borgo Marconi, e sarà replicato alle 21 alla chiesa dell’Emmanuele a Trodica.

Il 14 dicembre (alle 21.30) sempre all’auditorium Borgo Marconi si terrà il Concerto di Natale, con il baritono Gianpiero Ruggeri, il pianoforte di Alfredo Sorichetti e la voce narrante Ermanno Pacini.

Il giorno dopo, dalle 9 in piazza Garibaldi mercatino natalizio, dalle 16 le vie del centro saranno animate dal presepio vivente dei bambini, e si potrà visitare il Museo del presepe.

Dal 15 la pesca all’oratorio di via Cavour, aperta fino al 26 gennaio. Il 26 dicembre nel borgo antico tornerà, dalle 16, il presepe vivente, e concerto di Natale a San Bartolomeo del corpo bandistico Verdi.

Il giorno dopo si tornerà all’auditorium Borgo Marconi per "Lupus in fabula". Primo gennaio presepe vivente in centro alle 16 e alle 17 concerto d’organo a San Bartolomeo.