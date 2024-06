Ex carabiniere compra un decespugliatore online. Ma quello che gli spediscono è molto più scadente

Aveva ordinato online un decespugliatore al prezzo di quasi 100 euro per effettuare dei lavori domestici, ma quando il fattorino è passato a consegnargli la merce, si è reso conto di aver ricevuto letteralmente un pacco e di esser stato truffato da una fantomatica azienda di San Marino. A raccontarlo è un carabiniere in pensione di 67 anni, che vive a Porto Potenza. "Qualche giorno fa, avevo visto una inserzione pubblicitaria su Facebook – spiega l’uomo –. Allora mi sono deciso a ordinare lì un decespugliatore di una certa qualità, al prezzo di 84,99 euro. E subito dopo mi ha chiamato al cellulare un operatore di questa ditta, per confermare telefonicamente l’ordine. Però, appena il fattorino è passato a casa per consegnarmi l’acquisto, ci è voluto poco per accorgersi di aver preso un pacco. Infatti, quella scatola conteneva un decespugliatore ben differente da quello pubblicizzato online, e quello che mi era arrivato non valeva neanche la metà dei soldi spesi. Ho richiamato infinite volte il numero che era nell’annuncio, ma risultava inesistente". E in breve è tornato a vestire i panni dell’investigatore. "Sulla copia di consegna del fattorino, c’era scritto che l’azienda in questione stava a Galazzano, nella Repubblica di San Marino – aggiunge il militare in congedo –. Dopo aver chiamato i carabinieri di quella zona e la gendarmeria sammarinese, è venuto fuori che erano già stati segnalati tanti altri episodi di truffa simili a quello subito da me. Sui social ho voluto allertare i miei concittadini, e ora vedrò se sporgere querela".