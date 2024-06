Ex Ceccotti: "Per il traffico sarà micidiale"

Dopo il via libera della Provincia, con il parere di conformità alla variante ex Ceccotti, Letizia Murri (Ascoltiamo la città) non ha dubbi: "la situazione del traffico sulla statale sarà problematica, con una rotatoria unico vero punto di accesso e uscita per la nuova urbanizzazione, che ospiterà due strutture commerciali di media grandezza, un terminal bus con una discutibile deroga al vincolo cimiteriale e nuove edificazioni. È inadeguato lo studio trasportistico allegato al progetto". L’esponente dell’opposizione osserva che "in via Santa Maria Ausiliatrice, dove l’amministrazione ha idea di realizzare un by pass con la statale 16, si formano già ora le code". I residenti delle vie limitrofe alla nuova chiesa hanno presentato osservazioni contro questa ipotesi "ma la risposta è stata che la questione non fosse oggetto di variante e che in fase di attuazione, monitorando il traffico, se ne sarebbe riparlato. Il traffico aggiuntivo che si determinerà in via S. Maria Ausiliatrice e via Orazio creerà un effetto moltiplicatore anche su via Giovanni XXIII a causa di chi dovrà dirigersi verso le autostrade e S. Maria Apparente, zona in cui è pure in ballo la variante Cristallo per le nuove strutture direzionali e commerciali. Se tutto ciò si realizzerà – conclude – anche su via Giovanni XXIII e via Costamartina peggioreranno traffico e inquinamento. Sono scelte mancanti di visione, vie secondarie e residenziali che si vogliono trasformare in tangenziali per il deflusso del traffico, causa di edificazioni e progetti urbanistici pensati a prescindere dagli assetti viari e dai parcheggi, con studi del traffico sottostimati".