"Fall", lo spettacolo del comico Montanini sul palco del Magma

Doppia data a Tolentino con Giorgio Montanini (foto). Dopo ieri, anche oggi alle 21.30 al "Magma – Laboratorio di idee" (in contrada Cisterna) è tempo di stand-up comedy con "Fall", l’anteprima del tour del comico e attore originario di Fermo. Apertura con Raffaele Pepi, prenotazioni al 333.2017054. "Fall è un viaggio comico attraverso i paradossi del presente: la fine delle ideologie, il politicamente corretto, le contraddizioni tra diritti civili e sociali – spiegano gli organizzatori –. Montanini esplora temi come religione, libertà d’espressione e guerra, sfidando le certezze e spogliandoci delle convinzioni. Fall è una risata che scuote, preludio all’inverno delle idee". Stand-up comedian, autore e attore di cinema e tv, Montanini è stato tra i fondatori di Satiriasi, primo progetto italiano di stand-up comedy, autore di spettacoli e protagonista di programmi televisivi come "Nemico pubblico" su Rai 3, oltre che curatore della copertina satirica di Ballarò.