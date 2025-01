Familiari e amici a Los Angeles: "Fuoco e vento, ore di angoscia"

"In questi giorni sono tornata in Italia, per seguire i lavori di casa a Corridonia. Ma i miei due figli e tantissime persone che mi sono care sono a Los Angeles, proprio nella zona degli incendi. Sono stati momenti davvero terribili per tutti". Serenella Tonini è un’avvocatessa che nel 2014, con la sua famiglia, lasciò Macerata per andare a vivere in California, dove ora lavora come accompagnatrice turistica. E la sua casa è proprio a Hollywood, nei giorni scorsi devasta dagli incendi e tuttora in condizioni di alto rischio.

"La California si può definire la quinta potenza mondiale, chi arriva non può non rimanere impressionato da Malibù, vicino Pacific Palisades dove è esploso tutto. Ma nonostante la ricchezza di questo paese e la sua straordinaria creatività, che forma l’immaginario mondiale, la California è totalmente impreparata per l’inadeguatezza della visione politica. Le stazioni dei vigili del fuoco sono le stesse dal 1969, in una città cresciuta in maniera incredibile".

Come è stato scoprire cosa stava accadendo mentre si trovava qui a Corridonia?

"Ho sentito i miei familiari e gli amici, sono stata sempre attaccata al cellulare per assicurarmi che tutti stessero bene. Ma era spaventoso. Qualcuno ha provato ad allontanarsi, e ha impiegato un’ora e mezza per fare un chilometro. Una mia amica, con il marito molto malato, aveva l’auto pronta con i presidi sanitari necessari, ma con il terrore di non avere il tempo di uscire di casa e mettersi in salvo. Non mi sono staccata dal telefono per sentire tutti, e per controllare le notizie. Sentivo la loro preoccupazione. Sono stati momenti di grande angoscia".

Le raccontavano come fosse la situazione?

"Sì. La sera prima degli incendi mi avevano descritto un vento fortissimo, dicevano che le palme quasi non si vedevano per quanto erano piegate: le raffiche soffiavano a 160 chilometri all’ora. C’erano cinque giorni di allerta per il vento. Poi bisogna considerare che per otto mesi estivi lì non ha piovuto, era tutto secco. Il fuoco è stato incontenibile. Una società elettrica è stata già condannata per la mancata manutenzione degli impianti, dopo gli incendi devastanti del 2019. Anche questa volta sembra che la causa sia legata di nuovo agli impianti elettrici: basta una piccola scintilla con quel vento e tutta la vegetazione secca".

Casa sua ha subito danni?

"Per fortuna no. Nella nostra zona quando è scoppiato l’incendio non c’era più il vento, elicottteri e aerei si sono potuti alzare in volo e le fiamme sono state spente nel giro di due ore. L’allarme è rientrato. Ma dopo una notte insonne, passata con l’incubo di dover evacuare di corsa in qualsiasi momento, il giorno seguente è impazzito il sistema di allerta e sono partiti allarmi in continuazione dai cellulari. Nessuno sapeva cosa fare, per fortuna Fox News ha spiegato cosa stesse accadendo, fermando il panico".

Ora la situazione com’è?

"Un disastro. Una mia amica ha visto le foto della sua casa rimasta in piedi e integra, ma circondata dalla devastazione, e non può andarci perché l’area è inaccessibile. La polizia è ovunque, chi può non si muove da casa o da dove ha trovato accoglienza. Non è facile anche capire dove andare, in che direzione muoversi. West hollywood è deserta di persone ma piena di agenti. E ci sono purtroppo nuove allerte meteo. I servizi sono saltati, l’elettricità manca. Tutti sono molto spaventati".

Lei ha pensato di rientrare quando ha sentito cosa stesse accadendo?

"Sì, ma non avrei potuto fare nulla, se non essere un peso in più. Quindi per ora rimango in Italia ancora qualche giorno, come era previsto".