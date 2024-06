Fantamacerata colora il centro. Due giorni tra fumetti e disegno

Sabato e domenica piazza Mazzini si colorerà con Fantamacerata, seconda edizione del festival dell’immaginario. La due giorni, con un’anteprima la sera di venerdì, è stata presentata dall’amministrazione comunale e da Edilio Venanzoni, presidente dell’associazione organizzatrice. La manifestazione chiamerà in città fumettisti, registi e disegnatori di fama internazionale. "Un festival voluto dalla nostra amministrazione, che mira ad essere una via di mezzo tra il Lucca Comics e il Bologna nerd show – ha detto l’assessore alle attività produttive Laura Laviano –, un’occasione per attirare in piazza Mazzini persone di tutte le fasce d’età. Bambini, adulti, ragazzi e famiglie si troveranno davanti spettacoli unici".

Venanzoni, presidente dell’associazione Cosmica, è entrato nei dettagli del programma, presentando con passione e competenza tutti gli ospiti del festival: "Laboratori per bambini, espositori locali e non, disegnatori e fumettisti saranno in piazza Mazzini nei pomeriggi. Talk, concerti e musica saranno invece protagonisti nelle serate. L’anteprima di venerdì si terrà al museo del cinema, in vicolo Consalvi, dove ci sarà un focus sulla scena horror internazionale tenuto da una divulgatrice, Silvia Riccò". Venanzoni, con il professore Unimc Emanuele Frontoni, che alle 21 di domenica dialogherà con Marcello Rossi di robot e intelligenza artificiale, ha poi esposto tutte le occasioni di incontro con gli ospiti, tra cui lo sceneggiatore Luigi Cozzi, il musicista dei Goblin - che suoneranno la sera di sabato - Claudio Simonetti, il disegnatore di Tex Giuseppe Palumbo, quello di Joker Carmine Di Giandomenico e moltissimi altri. Le serate di sabato e domenica saranno dedicate alla musica.

A chiudere il festival domenica sera sarà una "notte evento" di scuola zoo, celebre format studentesco. L’assessore agli eventi, Riccardo Sacchi, ha sottolineato: "Questo festival, fortemente voluto dalla nostra amministrazione, conta su un importante finanziamento regionale. Auspichiamo in futuro venga conservato ed implementato". L’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi ha aggiunto: "Un festival che l’anno scorso ha avuto risultati importanti, che si rivolge a tutte le generazioni. Ci si intratterrà tra arte e e fantasy". L’assessore Marco Caldarelli, con la consueta verve, ha specificato: "un festival che ricorda sensazioni antiche a me e ai miei coetanei, chiamando disegnatori di fumetti celebri come Zagor e molti altri". Al festival collaboreranno anche Unimc e Guardia di finanza, che per i suoi 250 anni proporrà un’esibizione del cane Edir. Edilio Venanzoni ha ringraziato la sua squadra, composta tra gli altri da Marco Bragaglia, Lucia Paccamiccio, Giancarlo Alessandrini, Marco Sonaglia, Stefano Fratini e Francesco Coloccini. "Gli eventi – hanno sottolineato gli assessori – sono tutti ad ingresso gratuito".